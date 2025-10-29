Маршрут легкорельсового транспорта (LRT) в Астане планируют продлить до города-спутника Косшы. Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек, передает BAQ.KZ.

По словам главы города, ежедневно из Косшы в Астану заезжает от 15 до 20 тысяч автомобилей, что создаёт значительную нагрузку на транспортную систему столицы.

"Косшы растёт, большой город будет. Он сильно помогает Астане, потому что разгружает. Это настоящий город-спутник, поэтому активное движение есть из Косшы в Астану. Мы на следующем этапе будем строить линию LRT в направлении Косшы", — сказал Женис Касымбек после отчётной встречи с жителями жилого массива "Уркер".

Начать строительство новой ветки планируют уже в начале 2026 года.

Как отметил аким, часть маршрута будет наземной.