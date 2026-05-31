LRT в Астане перевез миллион человек за 14 дней

Пассажиропоток столичного LRT за две недели с момента запуска достиг 1 миллиона человек. Об этом сообщил аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram.

По его словам, ежедневно услугами легкорельсового транспорта пользуются от 65 до 75 тысяч человек.

"Этот показатель подтверждает высокий интерес жителей и гостей столицы к новому виду городского рельсового транспорта. Благодарю пассажиров за активное использование LRT, доверие к новой транспортной системе и бережное отношение к инфраструктуре", – отметил аким.

Также Женис Касымбек сообщил о начале реализации второго этапа проекта LRT в направлении Косшы.

По его словам, строительство нового участка позволит продолжить развитие транспортной инфраструктуры столичной агломерации и улучшить транспортную связанность между Астаной и Косшы.