ЛРТ в Астане: все, что нужно знать пассажирам

В Астане продолжается реализация проекта легкорельсового транспорта (LRT) - одной из самых масштабных инициатив в сфере городской инфраструктуры. Система должна не только разгрузить дороги столицы, но и предложить жителям новый уровень комфорта и скорости передвижения. Все, что нужно знать пассажирам об ЛРТ, - в материале корреспондента BAQ.KZ.

Проект LRT в Астана был запущен ещё в середине 2010-х годов как часть масштабной программы модернизации городской инфраструктуры. Активная фаза строительства началась в 2017 году, когда были начаты работы по возведению опор и эстакад вдоль ключевых магистралей столицы.

Изначально предполагалось, что система будет введена в эксплуатацию в короткие сроки, однако проект столкнулся с серьёзными трудностями. В последующие годы строительство неоднократно замедлялось и фактически было приостановлено из-за финансовых проблем, пересмотра условий контрактов и смены подходов к реализации.

В этот период объект стал одним из самых обсуждаемых инфраструктурных проектов в стране, в том числе из-за вопросов финансирования и управления.

Позже проект был перезапущен - власти приняли решение завершить строительство с обновлённой моделью финансирования и технического подхода. Работы возобновились, включая монтаж конструкций, развитие инфраструктуры и поставку подвижного состава.

На сегодняшний день проект находится на стадии завершения ключевых элементов инфраструктуры и подготовки к запуску, который должен стать одним из крупнейших событий в транспортной системе столицы.

Маршрут и охват города

Общая протяженность линии составляет 22,4 километра. Она проходит через ключевые транспортные и деловые узлы столицы, начиная от международного аэропорта и заканчивая железнодорожным вокзалом "Нұрлы жол".

По пути LRT соединяет такие важные точки, как проспект Кабанбай батыра, район "Mega Silk Way", Ботанический сад, "Абу Даби Плаза", Дом министерств и Национальный музей. Таким образом, линия охватывает основные центры притяжения - от административных до туристических и деловых зон.

Станции и условия для пассажиров

Всего предусмотрено 18 станций, часть из которых будет расположена на земле, а часть - на эстакаде. При этом все станции проектируются с учетом современных требований к безопасности и доступности.

Пассажиры смогут воспользоваться лифтами и эскалаторами, а также зонами ожидания с торговыми площадями. На станциях будут установлены автоматизированные системы оплаты, санитарные зоны и специальные защитные механизмы, предотвращающие попадание людей на пути. Особое внимание уделено маломобильным гражданам - инфраструктура адаптирована под их потребности.

Как будет работать система

LRT будет функционировать ежедневно с 06:00 до 23:00. Однако главным технологическим отличием станет полная автоматизация.

Система работает на уровне GoA4 - это максимальный уровень автоматизации, при котором управление осуществляется без машиниста. Поезда самостоятельно разгоняются, тормозят, открывают двери, соблюдают интервалы и контролируют дистанцию между составами. Все процессы отслеживаются через единый диспетчерский центр.

Поезда и комфорт

Подвижной состав включает 19 поездов, из которых большая часть будет находиться на линии, а остальные - в резерве. Каждый состав состоит из четырёх секций и способен перевозить более 600 пассажиров.

Максимальная скорость достигает 80 км/ч, что позволяет существенно сократить время в пути по сравнению с автомобильным транспортом.

Внутри предусмотрены современные системы информирования, включая табло и мониторы, которые показывают маршрут, время прибытия и следующую станцию. Также установлены громкоговорители, системы кондиционирования и отопления. Для удобства предусмотрены места для людей с инвалидностью и специальные крепления для колясок.

Оплата и доступ

Вход на платформу будет осуществляться через турникеты, что исключает возможность безбилетного проезда. Оплатить поездку можно несколькими способами - от банковских карт и смартфонов до QR-кодов и транспортных карт.

Дополнительно внедряется система FacePay, позволяющая оплачивать проезд с помощью распознавания лица.

Для отдельных категорий граждан, включая школьников и льготников, проезд будет бесплатным при наличии соответствующей карты.

Инфраструктура

Одним из ключевых объектов проекта стал вантовый мост через реку Есиль длиной 155 метров. Он является частью общей транспортной системы и обеспечивает непрерывность линии.

Депо LRT расположено в районе аэропорта и занимает значительную территорию. Здесь будут обслуживаться поезда, храниться оборудование и располагаться единый диспетчерский центр, управляющий всей системой.

При строительстве используются современные технологии, включая бесшовные рельсы, которые снижают уровень шума и вибрации. Также применяется специальная система крепления, уменьшающая нагрузку на инфраструктуру.

Безопасность и шум

Проект реализуется с соблюдением международных стандартов. Уровень шума контролируется и не превышает допустимых значений как внутри вагонов, так и снаружи.

Вся линия изолирована от постороннего доступа, оборудована системами видеонаблюдения и защитными ограждениями. Кроме того, предусмотрены решения для работы в условиях низких температур, включая обогрев стрелок и защиту оборудования.

Ожидается, что запуск LRT существенно изменит транспортную систему столицы. Он должен снизить нагрузку на дороги, сократить время поездок и повысить общий уровень комфорта для пассажиров.

Кроме того, проект рассматривается как важный шаг к развитию экологичного транспорта и снижению зависимости от автомобильного движения.