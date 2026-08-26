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Лучшие педагоги страны получили государственные награды из рук Президента

26 Августа 2026, 15:16
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Акорда 26 Августа 2026, 15:16
26 Августа 2026, 15:16
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан за выдающиеся достижения в сфере образования и особые заслуги перед государством.

Кто получил награды

Орденом «Парасат» награжден главный научный сотрудник Института математики и математического моделирования в Алматы Мухтарбай Отелбаев.

Орденом «Құрмет» отмечены воспитатель яслей-сада №3 «Зерде» в Уральске Зуря Урнгалиева и учитель Кабинета психолого-педагогической коррекции Жамбылского района Северо-Казахстанской области Марина Шерстобитова.

Кого наградили медалью «Ерен еңбегі үшін»

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены девять представителей сферы образования:

  • Балмия Алибаева – учитель школы-лицея №24 в Жанаозене;
  • Гульбаршн Амерканова – учитель средней школы №5 в Экибастузе;
  • Акмарал Ахметова – учитель общеобразовательной школы №2 Кызылкогинского района Атырауской области;
  • Сакен Далмырзаев – учитель специализированной школы-интерната Толебийского района Туркестанской области;
  • Мереке Кенжебекова – учитель средней школы имени Сакена Сейфуллина в Шуском районе;
  • Андрей Коровин – мастер производственного обучения Высшего аграрно-технологического колледжа Акмолинской области;
  • Гульмира Нурпеисова – учитель Жарбулакской средней школы района Мақаншы области Абай;
  • Максат Тулегенов – учитель лицея-интерната «Білім-инновация» для одаренных юношей в Астане;
  • Айнагуль Уалибаева – учитель Нурымской средней школы с дошкольным мини-центром Кербулакского района области Жетісу.

Кто получил медаль «Шапағат»

Медалью «Шапағат» награждены:

  • Ирина Герасева – учитель гимназии имени А.М. Горького в Костанае;
  • Акерке Ляшова – воспитатель яслей-сада «Балауса-Балғын» Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области;
  • Жанна Мырзабекова – учитель опорной школы №1 Улытауского района области Улытау.

Кому присвоили звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы»

Почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» удостоены пять педагогов:

  • Тамара Ещанова – учитель Есикского специализированного лицея-интерната «Білім-Инновация» для одаренных детей;
  • Жанар Жумахметова – учитель Комсомольской общеобразовательной средней школы Айтекебийского района Актюбинской области;
  • Кайрат Исмаилов – учитель специализированной школы-лицея-интерната информационных технологий в Караганде;
  • Гульнара Ногойбаева – учитель школы-гимназии №1 имени А.С. Пушкина в Шымкенте;
  • Айгуль Шильдебаева – учитель школы-лицея №201 имени Аль-Фараби Жалагашского района Кызылординской области.

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