Полузащитник и лучший бомбардир сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов продолжит карьеру в Российской Премьер-лиге. Сегодня, 28 июля, московское "Динамо" официально объявило о подписании контракта с 27-летним игроком, передает BAQ.KZ.

Футболист перешёл из турецкого "Бешикташа", с которым "Динамо" достигло полной договорённости. Контракт с казахстанцем подписан до лета 2029 года с возможностью продления на один сезон. В новом клубе Зайнутдинов будет выступать под номером 19.

Хотя сумма сделки не раскрывается, по данным Transfermarkt она составляет около 2,8 млн евро, при текущей рыночной стоимости игрока в 3 млн евро.

В прошлом сезоне Зайнутдинов провёл 9 матчей за "Бешикташ", но значительную часть времени восстанавливался после травмы. За два года в Турции он стал обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также играл в Лиге Европы и Лиге конференций.

Ранее Бахтиер уже выступал в РПЛ за московский ЦСКА и "Ростов". Его переход в "Динамо" также ознаменовал воссоединение с тренером Валерием Карпиным, под чьим руководством он ранее играл в Ростове.

На международной арене Зайнутдинов остаётся рекордсменом сборной Казахстана — на его счету 15 голов за национальную команду.