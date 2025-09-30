Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о планах сократить около 4000 рабочих мест к 2030 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости.

В компании уточнили, что оптимизация произойдет за счет цифровизации, автоматизации и консолидации рабочих процессов. Решение принято на фоне проблем, вызванных затяжными забастовками сотрудников и задержками в поставках новых самолетов, что негативно влияет на операционные показатели.

Планы Lufthansa вызвали обеспокоенность профсоюза пилотов и авиаинженеров Vereinigung Cockpit, который намерен провести голосование о готовности к забастовке.

Ранее сообщалось, что Lufthansa отказалась от переговоров о покупке доли в испанской авиакомпании Air Europa, хотя рассматривала сделку как способ укрепить позиции на рынке Южной Европы.

Lufthansa Group объединяет около 240 дочерних компаний, включая пассажирские перевозки и авиационные сервисы. Основные хабы группы расположены во Франкфурте, Мюнхене, Цюрихе, Вене и Брюсселе.