Лукашенко извинился перед Зеленским, назвав его «молодым и неопытным»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не считает свою страну военной угрозой для Украины, и принес извинения Владимиру Зеленскому за ранее сказанные в его адрес резкие слова.

Если Владимир Александрович обиделся, я приношу ему извинения за эти слова, — сказал белорусский лидер.

При этом Лукашенко отметил, что считает Зеленского «молодым и неопытным» человеком и призвал его осторожнее высказываться в адрес Беларуси. Он также подчеркнул, что не планирует каких-либо военных действий против Украины. Заявления прозвучали на фоне продолжающегося обмена резкими заявлениями между Минском и Киевом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о потенциальных угрозах северным регионам страны со стороны Беларуси и заявлял о готовности принимать превентивные меры в случае необходимости. В свою очередь белорусские власти отвергают обвинения в подготовке каких-либо военных действий против Украины, хотя ранее Лукашенко предупреждал, что Минск готов ответить на возможные угрозы своей безопасности.