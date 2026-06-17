Лукашенко извинился перед Зеленским, назвав его «молодым и неопытным»
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не считает свою страну военной угрозой для Украины, и принес извинения Владимиру Зеленскому за ранее сказанные в его адрес резкие слова.
Если Владимир Александрович обиделся, я приношу ему извинения за эти слова, — сказал белорусский лидер.
При этом Лукашенко отметил, что считает Зеленского «молодым и неопытным» человеком и призвал его осторожнее высказываться в адрес Беларуси. Он также подчеркнул, что не планирует каких-либо военных действий против Украины. Заявления прозвучали на фоне продолжающегося обмена резкими заявлениями между Минском и Киевом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о потенциальных угрозах северным регионам страны со стороны Беларуси и заявлял о готовности принимать превентивные меры в случае необходимости. В свою очередь белорусские власти отвергают обвинения в подготовке каких-либо военных действий против Украины, хотя ранее Лукашенко предупреждал, что Минск готов ответить на возможные угрозы своей безопасности.
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