Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

По официальной информации, 20 из освобожденных ранее были осуждены по статьям об "экстремизме".

Как утверждается, на свободу выходят 15 женщин и 7 мужчин, у 11 из них есть несовершеннолетние дети. Имена помилованных не раскрываются. Также не уточняется, были ли они выдворены за пределы Беларуси. В пресс-службе Лукашенко заявили, что все освобожденные обратились к главе государства с прошениями о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном.

Правозащитный центр "Вясна" сообщает, что речь идет о политзаключенных. По его данным, с июля 2024 года в Беларуси по помилованию были освобождены 569 человек, осужденных по политически мотивированным делам.

Ранее, 13 декабря 2025 года, после переговоров Александра Лукашенко с американской делегацией во главе со спецпосланником по Беларуси Джоном Коулом, власти страны освободили 123 политзаключенных. Среди них оказались Мария Колесникова, Виктор Бабарико и глава правозащитного центра "Вясна", лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, которые были выдворены за пределы страны.

В то же время, по данным правозащитников, помилованный в 2025 году политик Николай Статкевич отказался покидать Беларусь, после чего был вновь возвращен в колонию.