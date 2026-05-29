Лукашенко призвал ЕАЭС перейти от разговоров к реальным результатам

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане заявил, что Евразийскому экономическому союзу необходимо ускорить реализацию ранее принятых решений и сосредоточиться на практических результатах интеграции, передает BAQ.KZ.

По словам белорусского лидера, за годы работы ЕАЭС удалось добиться заметных результатов. В рамках реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года проведено более 480 мероприятий, подписано 18 международных договоров и принято около 500 нормативных актов.

Однако, как отметил Лукашенко, ряд ключевых вопросов до сих пор остается нерешенным.

"Но давайте будем честны: ключевые вопросы регулирования общего финансового рынка, торговые барьеры, электронная цифровая подпись и другие вопросы отложены на потом. Говорим об искусственном интеллекте, а вопросы практической цифровой подписи отложили", - заявил Президент Беларуси.

Он подчеркнул, что страны Союза должны последовательно выполнять взятые на себя обязательства.

"Не упрекаем, а настойчиво призываем: раз уж мы 12 лет назад согласились идти к глубокой экономической интеграции, давайте все цели и задачи Союза воплощать в жизнь своевременно и в полном объеме", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что жители стран ЕАЭС должны видеть реальные результаты интеграции в повседневной жизни.

"Надо сделать так, чтобы не только мы, но и журналисты, которые освещают наши встречи и совещания, наши народы почувствовали, что у нас есть Союз. Чтобы был конкретный результат по всем направлениям", - подчеркнул он.

Отдельно Александр Лукашенко обратил внимание на особую роль России в интеграционных процессах.

"Мы прекрасно понимаем, что от такой главной страны в нашем Союзе, как Россия, потребуются очень серьезные шаги, а может быть, и определенные уступки", - заявил Президент Беларуси.

По его мнению, Евразийской экономической комиссии и органам Союза необходимо повысить эффективность работы.

"Нам надо, прежде всего нашей комиссии и аппарату Союза, серьезно подумать над активизацией и повышением эффективности работы, чтобы это были не просто заседания и разговоры, после которых нет практических шагов, а чтобы был результат. Должна быть эффективность", - отметил Лукашенко.

Также он призвал не переносить сроки реализации Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов "Евразийский экономический путь".