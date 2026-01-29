Депутат Сената Андрей Лукин во время заседания в парламенте обратил внимание на системные проблемы, мешающие реализации инвестиционных проектов в Казахстане, передает BAQ.KZ.

По его словам, формальный подход государственных органов к сопровождению инвестиций подрывает доверие бизнеса и ограничивает возможности развития экономики.

"В адрес депутатского корпуса поступают обращения предпринимателей о нарушении прав инвесторов и отсутствии надлежащих условий для реализации проектов. Комитет по управлению земельными ресурсами необоснованно препятствует заключению инвестиционных контрактов, отказывает в согласовании под предлогом несоответствия планов, при этом не учитывается, что генеральный план является основным градостроительным документом. Инвесторы лишаются возможности устранять выявленные несоответствия", — отметил Лукин.

Он также подчеркнул, что после заключения инвестиционных контрактов продолжаются нарушения: акиматы затягивают рассмотрение заявок на предоставление земельных участков, задерживают подведение инженерной инфраструктуры, а субъекты естественных монополий необоснованно отказывают в подключении к сетям.

"Комитет формально подходит к сопровождению проектов, не анализирует причины несвоевременного исполнения обязательств и в одностороннем порядке расторгает контракты. С 2024 года было запланировано расторжение 26 контрактов, причины длительные процедуры, проблемы с инфраструктурой и вина инвестора", — подчеркнул депутат.

По мнению Лукина, международная практика показывает, что уполномоченный орган в сфере инвестиций должен иметь контроль надзорные функции для устранения барьеров и координации деятельности госорганов.

"Ненадлежащее исполнение полномочий и пробелы в регулировании препятствуют реализации инвестполитики и негативно влияют на доверие бизнеса", — заявил он.

Депутат предложил устранить выявленные нарушения, прекратить практику расторжения контрактов при объективных причинах задержки, усилить контроль за исполнением инвестиционных проектов, наделить Комитет по инвестициям функциями надзора, предусматривать наличие инфраструктуры при заключении контрактов и организовать системное обучение сотрудников госорганов.