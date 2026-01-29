Публичное акционерное общество (ПАО) "Лукойл" заключило соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH – 100% дочернего общества, владеющего зарубежными активами Группы. Об этом говорится в официальном релизе компании, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

– В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности Группы „Лукойл“ и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии, – подчёркивается в сообщении компании.

В "Лукойле" уточнили, что заключённое соглашение не является эксклюзивным и зависит от выполнения ряда условий, включая получение регуляторных разрешений.

– Заключённое соглашение не является эксклюзивным для Компании и зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, в том числе разрешения на сделку со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC), – отмечается в релизе.

Также компания продолжает диалог с другими потенциальными покупателями.

Как пояснили в "Лукойле", продажа LUKOIL International GmbH обусловлена внешними ограничениями.