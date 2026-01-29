"Лукойл" продаёт зарубежные активы: Что будет с проектами в Казахстане, рассказали в компании
Как пояснили в "Лукойле", продажа LUKOIL International GmbH обусловлена внешними ограничениями.
Публичное акционерное общество (ПАО) "Лукойл" заключило соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH – 100% дочернего общества, владеющего зарубежными активами Группы. Об этом говорится в официальном релизе компании, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
При этом активы "Лукойла" в Республике Казахстан в периметр сделки не входят.
– В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности Группы „Лукойл“ и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии, – подчёркивается в сообщении компании.
В "Лукойле" уточнили, что заключённое соглашение не является эксклюзивным и зависит от выполнения ряда условий, включая получение регуляторных разрешений.
– Заключённое соглашение не является эксклюзивным для Компании и зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, в том числе разрешения на сделку со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC), – отмечается в релизе.
Также компания продолжает диалог с другими потенциальными покупателями.
– Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями, – говорится в сообщении.
– Продажа LUKOIL International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против ПАО „Лукойл“ и его дочерних обществ, – сообщили в компании.
