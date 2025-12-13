В Мангистауской области степные пастбища, где традиционно пасётся домашний скот, покрылись ледяной коркой. Такое природное явление, известное как джут, может привести к серьёзным потерям поголовья, так как животные не могут добывать корм из-под льда, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Обледенение охватило значительные участки степи. Председатель Регионального экологического совета ассоциации ECOJER Адильбек Козыбаков отметил, что подобная ситуация представляет особую опасность для региона.

По его словам, джут формируется после заморозков, когда поверхность земли покрывается плотной ледяной коркой. В таких условиях скот лишается доступа к подножному корму, а заготовки сена есть не у всех фермеров, поскольку многие рассчитывают на круглогодичный выпас.

Эколог подчеркнул, что при длительном сохранении ледяного покрова последствия могут быть критическими не только для сельского хозяйства, но и для дикой природы. В качестве примера он напомнил зиму 1992–1993 годов, когда из-за джута в регионе исчезли джайраны.

Эксперты рекомендуют фермерам внимательно следить за погодными условиями и, по возможности, переводить животных на участки, где ледяная корка разрушена ветром или менее плотная, однако такие меры не всегда позволяют избежать потерь.