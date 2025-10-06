Менее чем за месяц завершилась "карьера" 32-летнего жителя Петропавловска, решившего подзаработать на распространении синтетических наркотиков. В январе 2025 года мужчина откликнулся на объявление в интернете о "лёгком заработке" и начал работать фасовщиком в теневом интернет-магазине, специализирующемся на продаже психоактивных веществ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По заданию куратора наркошопа он разыскивал крупные закладки с партиями синтетики, расфасовывал наркотики в зип-пакеты и готовил их к распространению. Несмотря на обещания "работодателя" о безопасности и анонимности такой деятельности, мужчина быстро оказался в поле зрения оперативников.

В феврале его задержали на окраине Петропавловска. В съёмной квартире, где он проживал, сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 200 граммов мефедрона и α-PvP. Кроме того, ещё более 0,5 кг синтетических наркотиков было изъято из тайника, который курьер должен был использовать для следующей партии. По данным правоохранителей, это одно из крупнейших изъятий синтетических наркотиков в Северо-Казахстанской области с начала 2025 года.

Следственные действия подтвердили вину обвиняемого. Суд признал его виновным в сбыте наркотических средств в особо крупном размере и приговорил к семи годам лишения свободы.

По данным полиции, за девять месяцев 2025 года в СКО из незаконного оборота изъято 771 кг наркотиков, из них 4 кг 574 г — синтетические вещества, что говорит о росте популярности подобных веществ среди наркоторговцев и необходимости усиления мер борьбы с их распространением.