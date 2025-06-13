В Астане продолжаются масштабные рейды по борьбе с незаконной продажей и употреблением некурительных табачных изделий, передает BAQ.KZ. Такие мероприятия охватывают все шесть районов столицы и направлены на защиту здоровья жителей и соблюдение законодательства, сообщает официальный сайт акимата города.

В районе Сарыарка с начала года проведено свыше 120 рейдов, в ходе которых участковые инспекторы вместе с ювенальной полицией проверяли торговые точки, заведения общепита и места скопления молодежи. По итогам выявлено 315 нарушений, связанных с употреблением некурительных смесей в запрещённых местах, все нарушители привлечены к административной ответственности.

Район Алматы также активно участвует в борьбе: за первые месяцы года наложено штрафов на 45 физических лиц, изъято около 1000 единиц некурительных табачных изделий, включая насвай и снюс, выявлено 32 магазина, торгующих запрещённой продукцией.

В Байконыре проверено более 200 объектов малого и среднего бизнеса, включая магазины, кафе и рестораны, по результатам рейдов привлечены к ответственности 53 нарушителя.

Район Есиль демонстрирует серьезную работу: с начала года по статье 441 КоАП РК за нарушение запретов на курение кальяна в неположенных местах привлечено 857 человек, из них 756 - именно за кальян. Все они получили административные взыскания.

В Сарайшыке оштрафованы пять магазинов, сумма штрафов достигла около 500 тысяч тенге. В районе Нура выявлено шесть случаев незаконной реализации запрещённых курительных изделий, а также проверены 18 увеселительных заведений, где зафиксировано курение кальяна в общественных местах. Общая сумма наложенных штрафов здесь превысила 4 миллиона тенге.