В Костанайской области остаются нерешёнными сразу две острые инфраструктурные проблемы — разбитая дорога в Амангельдинском районе и отсутствие питьевой воды в трёх сёлах Карабалыкского района, передаёт BAQ.KZ.

На прошлой неделе жители села Урпек перекрыли дорогу, ведущую в районный центр Амангельды, и обратились с официальным обращением к акиму области Кумару Аксакалову. По словам сельчан, дорогу размыло паводками ещё весной, и с тех пор она не восстановлена.

"В прошлом году паводок полностью разрушил дорогу. Мы всем селом сами отсыпали проезд, чтобы добираться до райцентра. А в этом году всё снова смыло. Лето заканчивается, а ремонта так и нет", — рассказал житель села Талгат Урпек.

Жители отмечают, что дорога небезопасна: недавно автобус, следовавший по маршруту Урпек–Амангельды, съехал на обочину из-за размытых участков. Отсутствие асфальта приводит к порче автомобилей и вынуждает водителей снижать скорость. Люди опасаются, что с наступлением зимы ситуация только ухудшится.

Аким Амангельдинского района Канат Кеделбаев, встретившийся с жителями, сообщил, что в 2025 году асфальт на этом участке укладываться не будет. По его словам, в этом году планируется поднять уровень дороги, чтобы защитить её от будущих паводков.

"Мы подали заявку на 328,5 млн тенге, чтобы поднять дорогу на 1 метр 20 сантиметров. Смета готова. Надеемся, что в августе будут выделены средства. В этом случае конкурс проводить не будем — сразу заключим договор с подрядчиком", — пояснил он.

Однако сроки начала работ остаются неизвестными. Жители так и не получили ответа на своё обращение к акиму области.

Тем временем в сёлах Станционное, Приурал и Ворошилов Карабалыкского района уже третий месяц отсутствует централизованное водоснабжение. Как сообщает телеканал Qazaqstan, около 1,5 тысячи человек вынуждены носить воду из колодцев.

"Зимой воду давали, но система постоянно выходила из строя. Сейчас часть людей просит вновь подключить воду, несмотря на поломки. Лично я против — это небезопасно", — заявил житель Станционного Владимир Шмидт.

Проект по подведению воды в три села стартовал в 2022 году. Общая стоимость — 1,7 млрд тенге, протяжённость труб — около 60 километров. Работы должны были завершиться к 30 июня 2025 года, но объект до сих пор не принят в эксплуатацию.

По информации акимата, между сторонами возник спор из-за качества работ.