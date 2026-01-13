Людям с инвалидностью вернули 12,8 млн незаконно удержанных налогов
Прокуратур Акмолинской области помогла восстановить права 344 лиц с инвалидностью. Ии возвращено более 12,8 млн тенге незаконно удержанных налоговых отчислений, передает BAQ.KZ.
Согласно законодательству Казахстана, лица с инвалидностью I, II и III групп освобождены от уплаты индивидуального подоходного налога при доходе, не превышающем 882-кратный размер месячного расчетного показателя в год. Однако, несмотря на это, с заработной платы таких работников необоснованно удерживался налог.
Системные нарушения прокуратура выявила в ходе анализа соблюдения законодательства за 2024-2025 года.
В прокуратуре области подчеркивают, Конституция РК гарантирует равенство всех граждан и недопустимость дискриминации, а защита прав социально уязвимых категорий граждан — один из ключевых приоритетов надзорной деятельности.
