В Казахстане в начале декабря официально стартовал горнолыжный сезон 2025/2026, который начался с обновленных цен на услуги курортов. В первые выходные месяца открылись сразу несколько баз, однако стоимость катания на лыжах и сноуборде в новом сезоне в большинстве случаев оказалась выше, чем в начале текущего года, следует из обзора ranking.kz.

Наиболее высокие цены традиционно зафиксированы на курортах Алматинского горного кластера. На Шымбулаке минимальная стоимость детского разового подъема выросла с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. тенге. Дневной ski-pass для взрослых подорожал с 17,5 тыс. до 26 тыс. тенге, а сезонные абонементы предлагаются в диапазоне от 250 тыс. до 350 тыс. тенге. На курорте Oi-Qaragai цены также выросли, что связано с запуском новых трасс на плато Ак-Тас. Максимальная стоимость разового подъема увеличилась с 4 тыс. до 10 тыс. тенге, при этом минимальная цена дневного ski-pass в декабре сохранилась на уровне около 17,3 тыс. тенге при оплате через приложение.

В Восточно-Казахстанской области зимний сезон начали курорты Алтайские Альпы и "Эдельвейс". В "Алтайских Альпах" стоимость дневного ski-pass в будние дни составляет 9 тыс. тенге, в выходные — 14,5 тыс. тенге. Цена разового подъема выросла до 1,2 тыс. тенге, а прокат комплекта снаряжения обходится от 9,2 тыс. до 11,9 тыс. тенге. Цены курорта "Нуртау" в Глубоковском районе региона пока не опубликованы.

Сравнение с зарубежными курортами показывает, что казахстанские ski-pass в целом дешевле, однако за рубежом туристы получают больше возможностей за счет протяженности и количества трасс. Расчетная стоимость одного километра трассы на казахстанских курортах составляет 1,5–1,8 евро, тогда как во французском Куршевелье она оценивается в 0,5 евро, а на австрийском Ski Arlberg — в 0,3 евро. В мировом рейтинге стоимости дневного ski-pass лидирует американский Aspen Snowmass, где абонемент обходится почти в 239 евро. Казахстанские курорты заняли 9-е, 10-е и 13-е места, при этом более низкие цены зафиксированы в Кыргызстане и Азербайджане.

Развитие горнолыжного и туристического кластера в Казахстане сопровождается ростом инфраструктуры и объемов оказанных услуг. По данным Бюро национальной статистики, за три квартала 2025 года количество мест размещения в Алматинском горном кластере достигло 519, увеличившись за год на 15 объектов. Объем оказанных услуг за этот период составил 90,9 млрд тенге, что на 19 процентов больше, чем годом ранее. В Алтайской курортной зоне рост был более скромным по объемам, но значительно выше по темпам.

Дополнительным индикатором развития отрасли стал рост рынка аренды спортивного и развлекательного оборудования. За три квартала 2025 года объем таких услуг превысил 1,4 млрд тенге, увеличившись на 44,2 процента в годовом выражении. С 2019 года этот сегмент рынка демонстрирует устойчивый рост, увеличив обороты почти в 23 раза, что подтверждает расширение интереса к зимнему отдыху и активному туризму в стране.