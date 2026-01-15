Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки проверил исполнение поручений Главы государства по развитию научных, прикладных и высокотехнологичных направлений в атомной отрасли. Ключевая задача – формирование исследовательской инфраструктуры и укрепление научно-технологического потенциала отрасли, передает BAQ.KZ.

Олжас Бектенов посетил в Алматы "Институт ядерной физики" (ИЯФ) Агентства Республики Казахстан по атомной энергии и ознакомился с работой ключевых установок и производственных площадок.

Институт занимается испытаниями материалов для ядерных реакторов нового поколения и термоядерных установок, применяет ядерные технологии в промышленности, научных исследованиях и медицине, включая производство жизненно важных радиофармпрепаратов для диагностики и лечения онкологических заболеваний. На сегодня на базе ИЯФ функционируют 11 базовых экспериментальных установок, включая исследовательский реактор ВВР-К, критический стенд, хранилища радиоактивных отходов и отработавших источников ионизирующего излучения, а также 6 ускорительных комплексов заряженных частиц.

На базе исследовательского реактора ВВР-К и циклотрона Cyclone-30 налажено единственное в Казахстане производство реакторных радиофармпрепаратов, аккредитованное по международному стандарту GMP. В настоящее время Институт выпускает и поставляет в медицинские центры Казахстана три радиофармпрепарата, в том числе на основе йода-131 и молибдена-99/технеция-99m. Йод-131 применяется для лечения заболеваний щитовидной железы, включая онкологические, а технеций-99m используется для диагностики заболеваний практически всех органов и систем человека.

Генераторы технеция-99m также производятся в ИЯФ, технология их изготовления запатентована Институтом. В целом линейка охватывает ключевые изотопы для диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и лечения рака щитовидной железы, при этом Институт обеспечивает порядка 85% потребности страны в радиофармпрепаратах. Cyclone-30 предназначен для промышленного производства радиоизотопов и в настоящее время практически полностью загружен выпуском фтора-18 для ПЭТ-диагностики, потребность в котором в Казахстане стабильно растет.

Олжасу Бектенову продемонстрировали работу с высокоактивными радиоактивными материалами в "горячих камерах" – экранированных боксах со смотровыми окнами и дистанционными манипуляторами, обеспечивающими безопасное выполнение операций с облученными материалами.

Генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев отметил, что продукция ИЯФ применяется для лечения и диагностики более 18 тыс. пациентов ежегодно, а промышленные радиоизотопы экспортируются в страны Европы, США и Центральной Азии. Также Институт реализует инвестиционные проекты по локализации производства стратегически значимых радиоизотопов, включая молибден-99 осколочным способом и лютеций-177, и развивает коммерческие направления деятельности.