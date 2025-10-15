В Казахстане вынесен приговор мужчине, который, выдавая себя за сотрудника полиции, обманул нескольких доверчивых граждан, пообещав за вознаграждение помочь с оформлением водительских удостоверений и регистрацией авто, передает BAQ.KZ с ссылкой на прокуратуру Астаны.

Естественно, ни водительских прав, ни обещанных "связей" в полиции не оказалось — только исчезнувшие деньги.

По данным прокуратуры, лжеправоохранитель представлялся сотрудником полиции своим знакомым, уверяя, что у него "всё схвачено" и он может уладить любые вопросы в обход официальных процедур. За такие "услуги" он получил от потерпевших более 1 миллиона тенге, после чего попросту присвоил деньги и перестал выходить на связь.

Государственный обвинитель в суде представил убедительные доказательства вины обвиняемого. Учитывая полное признание вины и то, что мошенник возместил причинённый ущерб, суд назначил ему наказание — 3 года ограничения свободы с пробационным контролем. Приговор вступил в законную силу.