В Астане полицейские раскрыли очередной случай интернет-мошенничества, связанного с продажей VIP SIM-карт, передает BAQ.KZ со ссылкой на МВД.

Правоохранительные органы сообщили, что злоумышленник размещал фиктивные объявления на популярной онлайн-площадке OLX и обманным путём получал деньги от доверчивых покупателей.

По данным следствия, мошенник опубликовал объявление о продаже VIP SIM-карты по привлекательной цене. Один из пользователей откликнулся на предложение, после чего злоумышленник убедил его перевести около 20 тысяч тенге на указанный банковский счёт. Получив деньги, продавец перестал выходить на связь и товар так и не отправил.

Проведённые оперативно-розыскные мероприятия позволили установить и задержать подозреваемого. Выяснилось, что он причастен как минимум к трём аналогичным эпизодам, где мошенническим способом присваивал средства покупателей. По факту интернет-мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает гражданам о мерах предосторожности при онлайн-покупках. Не рекомендуется отправлять предоплату незнакомым продавцам, необходимо проверять товар лично и пользоваться только безопасными способами расчёта. Правоохранители подчёркивают, что внимательность и осторожность остаются лучшей защитой от подобных схем.