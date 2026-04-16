«Вы выиграли»: как мошенники обманывают казахстанцев

В стране фиксируются случаи мошенничества, замаскированные под акции, розыгрыши и лотереи, передает BAQ.kz.

Гражданам обещают денежные призы, подарки или бонусы, однако в результате они теряют средства или оказываются вовлечёнными в незаконные схемы.

По данным Fingramota, злоумышленники чаще всего действуют через социальные сети и мессенджеры. Потенциальной жертве сообщают о «выигрыше» или предлагают участие в акции. После этого предлагают перейти по ссылке или зарегистрироваться, а затем требуют оплатить «комиссию», «налог» или «доставку». Также могут запрашиваться банковские данные или коды из SMS.

В отдельных случаях гражданам предлагают «работу», связанную с переводами или «выводом средств». При согласии человек может стать так называемым дроппером — участником схем по обналичиванию денежных средств, полученных преступным путём.

Розыгрыши также используются для привлечения граждан в финансовые пирамиды. В области Абай действовала схема под видом потребительского кооператива ELL QUATY. Участникам предлагалось вносить паевые взносы для приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов. Для привлечения новых вкладчиков проводились розыгрыши туристических путёвок. В результате пострадали более 1,5 тысячи человек, общий ущерб составил около 6,8 млрд тенге. Организатор задержан.

Аналогичный случай зафиксирован в Шымкенте. В 2023 году жительница города организовала через Instagram розыгрыши автомобилей, смартфонов, ювелирных изделий и бытовой техники. Для участия требовалось приобретение билетов стоимостью от 5 до 100 тысяч тенге. Участники не получили заявленных призов. По данным суда, сумма незаконного дохода составила около 96 млн тенге. Женщина приговорена к одному году ограничения свободы.

Участие в подобных схемах может повлечь негативные последствия. Граждане рискуют потерять денежные средства, а также передать злоумышленникам доступ к своим банковским счетам. Кроме того, участие в переводах и обналичивании денег может повлечь уголовную ответственность.

Взависимости от обстоятельств применяются нормы Уголовного кодекса Республики Казахстан, в том числе:

статья 190 «Мошенничество» — до 10 лет лишения свободы;

статья 214 «Незаконное предпринимательство» — до 5 лет лишения свободы;

статья 232-1, связанная с незаконными операциями с банковскими счетами и платежами — до 3–5 лет лишения свободы.

Также действует Закон «О лотереях и лотерейной деятельности», согласно которому проведение лотерей разрешено только уполномоченным операторам. За нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафов, а при наличии признаков мошенничества влечет уголовную ответственность.

Казахстанцам рекомендуется соблюдать осторожность и не переходить по сомнительным ссылкам, а также не передавать личные данные и проверять информацию об организаторах розыгрышей.