Полицейские Северо-Казахстанской области расследуют факт интернет-мошенничества, в результате которого житель Петропавловска лишился более 5 млн тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, злоумышленники связались с мужчиной через мессенджер WhatsApp, представившись "работниками Egov". Они сообщили, что неизвестные якобы получили доступ к его личному кабинету, и под предлогом "уточнения данных" убедили продиктовать код из SMS-сообщения. После этого последовал видеозвонок от человека, представившегося сотрудником полиции.

Во время разговора потерпевшему сообщили, что на его имя якобы оформляются кредитные заявки в разных банках. Чтобы "перехватить" их, мужчине предложили самостоятельно оформить аналогичные кредиты, а полученные средства перевести на так называемый "безопасный счет". Выполнив инструкции, житель Петропавловска перевел мошенникам более 5 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование. Счета дропперов, на которые поступили похищенные средства, заблокированы. Полицейские устанавливают их владельцев, чтобы у потерпевшего появилась возможность истребовать ущерб в гражданском порядке.

С начала года в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 563 факта интернет-мошенничества, из которых 407 связаны с оформлением кредитов по указанию кибераферистов. В полиции напоминают, что ни одно официальное лицо не вправе требовать проведения финансовых операций, оформления кредитов или перевода денег на указанные счета. Любые просьбы назвать код из SMS-сообщений также являются признаком мошенничества.

Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют воспользоваться услугой добровольного отказа от кредитов, доступной на портале Egov. На сегодняшний день этой мерой защиты уже воспользовались более 255 тысяч человек, что составляет около 53,5 процента жителей Северо-Казахстанской области.