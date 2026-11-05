Магазин автотоваров загорелся в Таразе

В городе Таразе по улице Болтирик шешен произошло возгорание отдельно стоящего магазина, специализирующегося на продаже автомобильных аксессуаров.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно приступили к тушению и ликвидировали пожар на площади 20 кв. м. Распространения огня не допущено.

Пострадавших нет. Причина устанавливается.