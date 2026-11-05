Магазин автотоваров загорелся в Таразе
В Жамбылской области ликвидировали возгорание магазина автомобильных аксессуаров.
5 Ноября 2026, 08:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
5 Ноября 2026, 08:095 Ноября 2026, 08:09
103Фото: Pixabay.com
В городе Таразе по улице Болтирик шешен произошло возгорание отдельно стоящего магазина, специализирующегося на продаже автомобильных аксессуаров.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно приступили к тушению и ликвидировали пожар на площади 20 кв. м. Распространения огня не допущено.
Пострадавших нет. Причина устанавливается.
Самое читаемое
- Новую школу на 120 ученических мест открыли в Кокшетау
- Двухэтажное кафе загорелось в Астане
- Территорию ЦОНа оцепили в Астане: что произошло
- ЕНТ изменят в Казахстане: что будут проверять у абитуриентов и когда введут новый экзамен
- 8,5 млрд теңге для жертв преступлений лежат без дела: депутаты требуют объяснений