Магазин автотоваров загорелся в Таразе

В Жамбылской области ликвидировали возгорание магазина автомобильных аксессуаров.

5 Ноября 2026, 08:09
АВТОР
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Pixabay.com 5 Ноября 2026, 08:09
5 Ноября 2026, 08:09
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Фото: Pixabay.com

В городе Таразе по улице Болтирик шешен произошло возгорание отдельно стоящего магазина, специализирующегося на продаже автомобильных аксессуаров.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно приступили к тушению и ликвидировали пожар на площади 20 кв. м. Распространения огня не допущено.

Пострадавших нет. Причина устанавливается.

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