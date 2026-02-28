Магеррам Магеррамов: Новая Конституция - это конкретный механизм, который защищает человека
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Новая Конституция - это конкретный механизм, который защищает человека, сказал казахстанский политический деятель Магеррам Магеррамов в ходе дебатов, передает BAQ.KZ.
"Мы обсуждаем саму основу будущего нашего государства. Будет ли оно формальной конструкцией или станет настоящим социальным госоударством, где человек не остается один на один со своими трудностями. Проект новой Конституции впервые ясно и прямо закрепляет фундаментальную ценность Казахстана. Этот вектор определяет направление развития страны. Новая Кноституция - это признание того, что государство существует для человека, его безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Посмотрите на принципиальную разницу.Ранее государство заявляло о намерении стать социальным. Намерение - это обещание, ориентри в неопределенном будущем. Сейчас государство прямо называет себя социальным. Это уже позиция", - сказал мажилисмен.
Магеррам Магеррамов отметил, что государство берет на себя обязательство действовать, а не просто планировать.
"Что это значит на практике? Рельные гарантии прав и свобод, гарантии минимальной заработной платы и достойной пенсии. Новая Конституция - это поддержка семей, материнства и детства, доступное образование и гарантированный объем медицинской помощи. Новая Конституция - это конкретный механизм, который защищает человека в самый сложный период его жизни. Важно понимать, что демократия и правовое государство не могут быть полноценными, если нет социальной основы", - заверил он.
Самое читаемое