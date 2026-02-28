Новая Конституция - это конкретный механизм, который защищает человека, сказал казахстанский политический деятель Магеррам Магеррамов в ходе дебатов, передает BAQ.KZ.

"Мы обсуждаем саму основу будущего нашего государства. Будет ли оно формальной конструкцией или станет настоящим социальным госоударством, где человек не остается один на один со своими трудностями. Проект новой Конституции впервые ясно и прямо закрепляет фундаментальную ценность Казахстана. Этот вектор определяет направление развития страны. Новая Кноституция - это признание того, что государство существует для человека, его безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Посмотрите на принципиальную разницу.Ранее государство заявляло о намерении стать социальным. Намерение - это обещание, ориентри в неопределенном будущем. Сейчас государство прямо называет себя социальным. Это уже позиция", - сказал мажилисмен.

Магеррам Магеррамов отметил, что государство берет на себя обязательство действовать, а не просто планировать.