В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению граждан бесперебойным теплом в стране ведется системная модернизация инфраструктуры. Из резерва Правительства выделено порядка 2,5 млрд тенге на завершение реконструкции 3,9 км магистральных тепловых сетей Уральска, передает BAQ.KZ.



Строительно-монтажные работы по проекту реконструкции тепломагистрали № 2 от коллектора ТЭЦ до опуска в районе ТЦ "Сити Центр", начались в 2024 году. Данный участок тепломагистрали введен в эксплуатацию в 1987 году. За этот период подъемные железобетонные конструкции, запорная арматура подверглись серьезному износу.



По данным акимата области, реконструкция на участке будет завершена до начала отопительного сезона.

Реализация проекта позволит снизить износ тепловых сетей, увеличить пропускную способность подачи горячей воды и сократить эксплуатационные затраты.



В целом протяженность тепловых магистральных сетей Уральска составляет 249 км. Ввод в эксплуатацию был осуществлен в 70-80 годах прошлого века. В настоящее время износ составляет 50%.

Ремонтные работы продолжаются.