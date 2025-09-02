По данным мировой сети сейсмостанций, на Земле официально началась фаза магнитных бурь, охвативших сразу несколько географических зон, передает BAQ.KZ BAQ.KZ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

“В ближайшие часы геомагнитный индекс почти наверняка будет расти, так как с некоторых станций уже поступают данные о бурях уровня G2-G3”, — отметили специалисты лаборатории.

Уровни G2 и G3 относятся к среднему и сильному классам магнитных бурь и могут вызывать сбои в работе спутниковой связи, GPS-сигнала, а также повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Сейчас основная зона полярных сияний сосредоточена в Скандинавии и Канаде. На территории России полярный овал не успел сформироваться с достаточной интенсивностью, однако отдельные наблюдения на северо-западе страны все еще возможны.