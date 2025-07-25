На выходных жителей Земли может ожидать слабая, но вполне ощутимая магнитная встряска, передает BAQ.KZ. Виной всему — солнечный протуберанец, выброшенный прямо с центра светила.

Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии, ещё на этой неделе учёные наблюдали устойчивое образование на поверхности Солнца — так называемый протуберанец. Это плотное облако раскалённой плазмы, удерживаемое мощным магнитным полем. Однако утром оно разрушилось, и часть солнечного вещества устремилась в сторону Земли.

Наблюдения с космических коронографов LASCO и расчёты по модели WSA ENLIL подтвердили: выброшенное облако плазмы действительно направляется к нашей планете. Ожидается, что оно достигнет Земли в субботу или воскресенье.

По оценке специалистов, магнитные бури будут слабыми — уровня G1, но вероятность их возникновения достигает 65%. Шанс более мощных возмущений оценивается примерно в 15%.

Хорошие новости: серьёзного влияния на радиосвязь, GPS и работу спутников не прогнозируется. А вот метеозависимым людям стоит быть осторожнее — возможны перепады давления, усталость и раздражительность.