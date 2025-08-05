После резонанса в соцсетях, вызванного сообщениями о замене казахстанского майонеза на российский в торговой сети Magnum, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев прокомментировал ситуацию, передает BAQ.KZ.

По его словам, майонез не относится к перечню социально значимых продуктов, поэтому прямое вмешательство министерства в ассортимент сети невозможно.

"Майонез не входит в перечень социально значимых продуктов. У сети в продаже четыре разных вида майонеза — это их право", — заявил Шаккалиев.

Он также уточнил, что вмешательство может быть оправдано, только если будут выявлены необоснованные ограничения для отечественной продукции.

Ранее в соцсетях и мессенджерах распространялась информация о том, что торговая сеть Magnum якобы убрала с полок казахстанский майонез, несмотря на полученную государственную поддержку, и заменила его российскими аналогами. Эта ситуация вызвала волну критики со стороны потребителей, выступающих за поддержку отечественного производства.