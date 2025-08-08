Вблизи села Улькен в Алматинской области в ближайшее время состоится торжественное мероприятие, посвящённое старту строительства первой атомной электростанции в Казахстане. Как передаёт корреспондент BAQ.KZ из Алматы, на строительной площадке уже размещена спецтехника.

Фото: Нурканат Атажан

Ожидается, что в церемонии примут участие председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, а также другие официальные лица.

Фото: Нурканат Атажан

Сегодня на площадке также начались буровые работы для отбора проб грунта. Полученные образцы будут помещены в капсулу и переданы российской стороне для дальнейших исследований.

Фото: Нурканат Атажан

По информации Агентства по атомной энергии, будущая станция будет построена по образцу Нововоронежской АЭС. На представленном макете показан 6-й энергоблок этой станции — первый в мире энергоблок поколения "3+".

Напомним, российская госкорпорация "Росатом" выбрана руководителем международного консорциума по строительству первой атомной электростанции в Казахстане.