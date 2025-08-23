Президент Франции Эммануэль Макрон написал пост о телефонной беседе с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в соцсети X на казахском языке, передает BAQ.KZ.

По словам французского лидера, главы государств обсудили укрепление стратегического партнёрства.

"Я только что переговорил с Президентом Казахстана господином Токаевым.

Мы обсудили вопросы укрепления нашего стратегического партнёрства, особенно в сфере транспорта и энергетики, в продолжение моего визита в Казахстан в ноябре 2023 года и государственного визита Президента Токаева во Францию в прошлом ноябре.

Также мы рассмотрели международную повестку: войну, которую Россия ведёт против Украины, и переговоры, проходящие на Южном Кавказе", - написал Макрон.