Европа должна получить вооружение, сопоставимое с российским комплексом с гиперзвуковой ракетой "Орешник", заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает BAQ.KZ со ссылкой на news.ru.

Он отметил, что ЕС необходимо оборудование такого уровня для поддержания обороноспособности. Выступление главы республики перед военнослужащими на авиабазе Истр транслировалось в соцсети Х.

– Мы должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе, — подчеркнул он.

Макрон также добавил, что Франция планирует в 2027 году увеличить военный бюджет до €64 млрд. Он напомнил, что такая задача ставилась к 2030 году.

Ранее удар ракеты "Орешник" по Украине вызвал активное обсуждение среди читателей немецких СМИ. Пользователи отметили, что эта атака демонстрирует готовность ВС РФ поражать потенциальные военные силы Запада в западной части Украины.

Американский политолог Гилберт Доктороу между тем заявил, что паническая реакция Киева на ракетный удар "Орешником" усилила его эффект и сыграла на руку России. Он отметил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сам распространил этот сигнал в Европе.