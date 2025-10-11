  • 11 Октября, 09:35

Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьер-министром Франции

Лекорню вернулся к руководству правительством спустя четыре дня.

Сегодня, 08:50
Фото: BBC

Президент Франции Эмманюэль Макрон повторно назначил Себастьена Лекорню на должность премьер-министра, сообщает BBC. Решение последовало спустя всего четыре дня после его отставки, когда Лекорню заявлял, что не намерен продолжать работу во главе правительства, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

О переназначении Елисейский дворец объявил вскоре после истечения 48 часов, которые Макрон сам себе отвёл для выбора нового премьера.

В своём сообщении в соцсети X Лекорню написал, что принимает "вверенную миссию из чувства долга".

Накануне президент провёл встречу с лидерами парламентских партий — за исключением ультраправых и ультралевых. Главной темой обсуждения стали планы формирования правительства, способного принять бюджет страны до конца года при поддержке парламентского большинства.

 

