Малая авиация возвращается в Шалкар: в Актюбинской области реконструируют аэродром

В Актюбинской области приступают к восстановлению инфраструктуры малой авиации. После 15-летнего перерыва регион планирует возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки по местным воздушным линиям. Первым этапом станет реконструкция аэродрома вблизи города Шалкар.

По итогам конкурсной процедуры подрядчиком проекта определено ТОО «SK Best Spec Stroy KZ». Предварительно на разработку проектной документации отводится пять месяцев, на строительно-монтажные работы — ещё шесть месяцев. Указанные сроки не включают период прохождения государственной экспертизы.

Аэродром расположен примерно в семи километрах от Шалкара. Проект предусматривает комплексное обновление существующей инфраструктуры: усиление асфальтобетонной взлётно-посадочной полосы протяжённостью 1 200 метров, реконструкцию перрона и рулёжной дорожки, строительство ограждения, установку модульного пассажирского павильона и необходимого оборудования.

После завершения реконструкции аэродром планируется подготовить к приёму воздушных судов L-410 вместимостью до 19 пассажиров. Полёты предполагается выполнять в дневное время. Организацию авиаперевозок планируется обеспечить на базе АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова».

Для развития местного авиасообщения также предусмотрено приобретение воздушных судов в финансовый лизинг через АО «Фонд развития промышленности».

Вместе с тем возобновление рейсов потребует прохождения ряда обязательных процедур. После завершения строительных работ аэродром должен пройти сертификацию. Фактический запуск авиасообщения будет зависеть от готовности инфраструктуры, приобретения воздушных судов и получения необходимых разрешений.

Восстановление аэродрома в Шалкаре станет важным этапом развития региональной транспортной инфраструктуры. Возобновление местных авиамаршрутов позволит создать дополнительные возможности для передвижения жителей, повысить транспортную доступность отдалённых территорий и расширить логистические связи региона.

Развитие внутренних авиаперевозок и малой авиации соответствует задачам государственной политики по повышению транспортной связанности регионов, на важность которой неоднократно обращал внимание Глава государства Касым-Жомарт Токаев.