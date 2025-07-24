Малышей учат сортировке мусора в детсаду Астаны
В детсаду Астаны провели первый экоурок.
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В столице прошло экологическое мероприятие для воспитанников детского сада "Академия". Его организовало Управление охраны окружающей среды и природопользования города в рамках масштабной экоакции "Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка", передает BAQ.KZ.
В интерактивной форме детям рассказали, почему важно заботиться об окружающей среде, не мусорить и правильно утилизировать отходы.
В мероприятии приняли участие 15 малышей. Экотренер Хамида Токумова провела урок в игровой форме: ребята учились сортировать мусор, отвечали на вопросы о природе и делились своими знаниями.
"Занятие прошло в тёплой и дружелюбной атмосфере. Дети с интересом включались в процесс и задавали много вопросов. Такие уроки помогают воспитать экологически ответственное поколение", — рассказала организатор и пресс-секретарь Управления охраны окружающей среды и природопользования столицы Гульден Симбаева.
По её словам, такая инициатива проводится впервые, но в будущем её планируется сделать регулярной и расширить охват — с подключением большего числа детских садов столицы.
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