В столице прошло экологическое мероприятие для воспитанников детского сада "Академия". Его организовало Управление охраны окружающей среды и природопользования города в рамках масштабной экоакции "Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка", передает BAQ.KZ.

В интерактивной форме детям рассказали, почему важно заботиться об окружающей среде, не мусорить и правильно утилизировать отходы.

В мероприятии приняли участие 15 малышей. Экотренер Хамида Токумова провела урок в игровой форме: ребята учились сортировать мусор, отвечали на вопросы о природе и делились своими знаниями.

"Занятие прошло в тёплой и дружелюбной атмосфере. Дети с интересом включались в процесс и задавали много вопросов. Такие уроки помогают воспитать экологически ответственное поколение", — рассказала организатор и пресс-секретарь Управления охраны окружающей среды и природопользования столицы Гульден Симбаева.

По её словам, такая инициатива проводится впервые, но в будущем её планируется сделать регулярной и расширить охват — с подключением большего числа детских садов столицы.