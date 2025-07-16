Вчера, 15 июля, в 19:23 на базе отдыха "Guna", расположенной в 20 км от Актау, произошёл инцидент: ребёнок, оставшийся без присмотра, по неосторожности упал в взрослый бассейн глубиной 1,5 м и начал тонуть, передает BAQ.KZ.

Дежурный спасатель оперативно извлёк ребёнка из воды и оказал первую медицинскую помощь. Пострадавшую доставили в Детскую областную больницу Актау. Ее поместили в реанимацию, в сознании. Однако врачи оценивают состояние ребенка как тяжёлое.

В ДЧС призывают не оставлять детей без присмотра.