Малышка едва не утонула на зоне отдыха в Актау
Пятилетний ребенок попал в реанимацию.
Сегодня, 15:16
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Сегодня, 15:16Сегодня, 15:16
117Фото: Кадр видео
Вчера, 15 июля, в 19:23 на базе отдыха "Guna", расположенной в 20 км от Актау, произошёл инцидент: ребёнок, оставшийся без присмотра, по неосторожности упал в взрослый бассейн глубиной 1,5 м и начал тонуть, передает BAQ.KZ.
Дежурный спасатель оперативно извлёк ребёнка из воды и оказал первую медицинскую помощь. Пострадавшую доставили в Детскую областную больницу Актау. Ее поместили в реанимацию, в сознании. Однако врачи оценивают состояние ребенка как тяжёлое.
В ДЧС призывают не оставлять детей без присмотра.
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