  • 16 Июля, 16:17
  • BAIGENEWS

Малышка едва не утонула на зоне отдыха в Актау

Пятилетний ребенок попал в реанимацию.

Сегодня, 15:16
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 15:16
Сегодня, 15:16
117
Фото: Кадр видео

Вчера, 15 июля, в 19:23 на базе отдыха "Guna", расположенной в 20 км от Актау, произошёл инцидент: ребёнок, оставшийся без присмотра, по неосторожности упал в взрослый бассейн глубиной 1,5 м и начал тонуть, передает BAQ.KZ.

Дежурный спасатель оперативно извлёк ребёнка из воды и оказал первую медицинскую помощь. Пострадавшую доставили в Детскую областную больницу Актау. Ее поместили в реанимацию, в сознании. Однако врачи оценивают состояние ребенка как тяжёлое.

В ДЧС призывают не оставлять детей без присмотра.

 
 
 
 
 
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Публикация от 112 - Ақтау - Актау (@112_aktau)

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