Прошел месяц после трагедии, когда полуторагодовалая Еркежан получила ожоги почти 30% тела. Детский сад "Сыр Болашагы" в Кызылорде до сих пор продолжает работать. Родители пострадавшей малышки требуют не только наказать виновных, но и закрыть учреждение. Однако пока уголовное дело возбуждено лишь по статье о небрежности, что вызывает возмущение общественности. В ситуации разбиралась корреспондент BAQ.KZ.

Как всё произошло

Инцидент произошёл 22 мая, около 16:00. Как рассказала мать девочки Айнур Айдарбекова, она находилась на работе, когда ей позвонила воспитательница.

"Мне сказали, что Еркежан заболела, попросили её забрать домой. Связь прервалась, я перезвонила и спросила, что случилось. Она мне говорит, что её обожгли. Я ничего не стала спрашивать, сразу сказала, сейчас приеду. Я работаю в районе Шанхая. Это в другой части города, ехать минут 20. Я вызвала такси, уже по дороге звоню опять воспитателю и спрашиваю, вызвали ли они "скорую". Они говорят "нет", я начала ругаться. Они сказали вызовут. На момент, когда я приехала, "скорой" не было. Она приехала позже меня", – рассказала женщина.

По её словам, врачи оказали первую помощь и забрали маму с девочкой в больницу. Уже по дороге ей сделали противошоковый укол. В детской областной больнице девочку сразу поместили в реанимацию: давление было критически низким, сатурация слабая.

"Она даже не плакала, у неё был шок, она вся дрожала. Хочет ко мне встать, не может. Лежит на кровати… В больнице её забрали в реанимацию, врачи сказали: главное, чтобы пережила ночь. Через три дня нас перевели в отделение, мы провели в больнице почти месяц. Сейчас Еркежан дома. Все раны затянулись, но кожа тонкая, фиолетовая, зудит. Ночами она пугается, просыпается в страхе", – делится Айнур Айдарбекова.

Версия детсада, по словам матери, сводится к тому, что ребёнка купали в раковине, что якобы она сама открыла смеситель, повернула в сторону горячей воды и оттуда сразу полился кипяток. Женщина считает это невозможным.

"У неё левая нога полностью вплоть до пяток обожжена, правая стопа, левый локоть, на животе у нее две полоски были. Ну не может же получить ожог такой площади из раковины, это же элементарно, она даже не помещается в эту раковину, это детская раковина. Мне кажется, они хотели искупать её в тазике, но налили кипяток из электрического чайника. Как иначе объяснить такую площадь ожогов?", – предполагает мама Еркежан.

Там полный бардак

Уполномоченный по правам ребенка по Кызылординской области Жаксыгуль Коханкызы была шокирована условиями в данном детском саду. После личного визита в детсад она направила заключения с рекомендациями об его закрытии в несколько органов.

"Я держу ситуацию на контроле. Направила официальное заключение о необходимости закрытия этого сада в СЭС, отдел образования и управление образования. Там полная антисанитария. Работать он не должен. Общая площадь не соответствует количеству детей, нет соответствующего медпункта. Я, например, только визуально осмотрев учреждение, не отдала бы туда своего ребенка. Там как переступаешь порог, уже ясно, там полный бардак. Я сказала родителям: как вы своего крошечного ребенка отдали туда. Это ваша тоже ответственность, как законного представителя", - недоумевает детский омбудсмен.

Жаксыгуль Коханкызы считает, что в саду были грубо нарушены права маленькой Еркежан, а виновных нужно привлечь к ответственности за халатность. Омбудсмен направила десятки обращений в нужные инстанции. По её словам, закрытие сада – лишь вопрос времени: необходимы формальные процедуры, которые занимают не один день.

Работает в прежнем режиме

Мать пострадавшей девочки, Айнура Айдарбекова, рассказала редакции, что уголовное дело возбуждено по статье 140 УК РК - "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию". Однако она настаивает на переквалификации дела на статью 141 - "Халатность", а также требует применить статьи 317 (в отношении администрации сада) и 119 (за несвоевременный вызов скорой помощи).

"Мы обратились во все инстанции – Администрация президента, МВД, Минобразования, прокуратура, омбудсмен, пожарная служба. Но садик работает в прежнем режиме. Никто не понёс ответственности", – констатирует женщина.

Семья утверждает, что от заведующей сада получила лишь один визит, непосредственно перед выпиской из больницы. Воспитатель и няня были уволены, но по собственному желанию. По словам матери, трудовая инспекция пока не ответила, возможно ли изменить формулировку на увольнение по статье.

По словам Айнур Айдарбековой, у владелицы сада есть ещё 5-6 аналогичных учреждений по городу. В Кызылорду после инцидента приезжала столичная комиссия, и 42 сада были закрыты. Но "Сыр Болашагы" продолжает работу.

Вы же не кошку и не собаку отдаете

Омбудсмен также обратила внимание на то, что садик по документам имеет право принимать детей только с трёх лет. Еркежан на момент происшествия было 1 год и 6 месяцев.

"Родители должны изучать документы, прежде чем отдавать ребенка в сад. Это не просто формальность, это вопрос безопасности. Садик официально принимает с трёх лет. Родители говорят, не знали. Но вы же не кошку и не собаку отдаете. Вы должны изучить заключение СЭС, все документы и только потом отдавать ребенка в садик. Многие родители неграмотные. Не знакомятся с документами. Просто отдают ребенка. Лишь бы быстрее выйти на работу", – отмечает Жаксыгуль Коханкызы.

Айнур Айдарбекова же утверждает, что до ЧП в садике была полноценная ясли-группа. Распустили её сразу после инцидента.

"Да, может, мы не изучили до конца, но, если заведующая берет таких маленьких детей, разве это не её ответственность?", – задается вопросом мама девочки.

Что дальше?

В понедельник родители девочки провели судмедэкспертизу. С её результатами они намерены идти к акиму и прокурору Кызылординской области.

"Пойду дальше. Буду стучаться во все двери, пока не добьюсь справедливого наказания", – говорит Айдарбекова.

В процессе подготовки материала корреспондент редакции попыталась получить комментарий у заведующей детского сада "Сыр Болашагы". Вечером она ответила на звонок и пообещала связаться утром, чтобы дать развернутые пояснения. Однако утром, при повторном звонке, трубку взяла другая женщина, представившаяся матерью заведующей, и перешла на крик.

"Ты кто такая? Почему достаешь мою дочь? Она из-за тебя теряет сознание, мы её в больницу повезли. Сейчас послушаю, что скажут врачи, ты ответишь. Ты заплатишь за все лекарства и за лечение", - пригрозил голос на том конце провода.

После этого связаться с заведующей детсада повторно не удалось. Не отвечает и учредитель детского сада "Сыр Болашагы".

Редакция продолжает следить за развитием ситуации. Мы направили официальный запрос в отдел образования Кызылординской области с просьбой разъяснить, на каком основании садик продолжает работу, несмотря на предписание омбудсмена и жалобы родителей.