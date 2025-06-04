В одном из детских садов Кызылорды произошло ЧП: 22 мая полуторогодовалая девочка получила серьезные ожоги после того, как на неё вылился кипяток. Инцидент случился около 16:00 в детском саду "Сыр Болашагы", расположенном по адресу Бименди Баймаханова, 6, передает BAQ.KZ.



По словам матери пострадавшей, инцидент произошел по вине воспитателя и нянечки. В результате девочка получила ожоги 1-й, 2-й и 3-й степени, охватившие около 40% тела. Ребенка в критическом состоянии доставили в реанимацию, сейчас она переведена в палату, но состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.



Родители требуют справедливого расследования и привлечения к ответственности не только непосредственных виновников, но и руководство детсада и городского управления образования.



В полиции Кызылординской области подтвердили возбуждение уголовного дела по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Проводятся следственные действия, изучаются материалы, дело взято под контроль управления дознания. Также ювенальная полиция проводит разъяснительную работу для предотвращения подобных случаев в будущем.

Ранее мы писали о том, что мать пострадавшего в детсаду ребёнка не может добиться справедливости в Атырау. Ее ребенок также получил ожоги в дошкольном учреждении.