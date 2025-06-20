В Актобе неравнодушные водители предотвратили возможную трагедию: маленькая девочка оказалась на проезжей части с интенсивным движением, свободно разгуливая по дороге, передаёт BAQ.KZ.

Видео инцидента быстро распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как один из автомобилистов остановил машину прямо на дороге, вышел и отвёл ребёнка в безопасное место. Благодаря быстрой реакции водителей обошлось без пострадавших.

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что факт зарегистрирован и взят на контроль. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются личность и местонахождение родителей или законных представителей ребёнка.