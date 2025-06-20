Малышка одна вышла на оживлённую дорогу в Актобе
Полиция ищет родителей девочки, гулявшей по дороге в Актобе.
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В Актобе неравнодушные водители предотвратили возможную трагедию: маленькая девочка оказалась на проезжей части с интенсивным движением, свободно разгуливая по дороге, передаёт BAQ.KZ.
Видео инцидента быстро распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как один из автомобилистов остановил машину прямо на дороге, вышел и отвёл ребёнка в безопасное место. Благодаря быстрой реакции водителей обошлось без пострадавших.
В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что факт зарегистрирован и взят на контроль. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются личность и местонахождение родителей или законных представителей ребёнка.
"С родителями будут проведены профилактические беседы. Напоминаем, что обязанность по обеспечению безопасности малолетних детей лежит на взрослых. Дети должны находиться под постоянным присмотром, особенно рядом с дорогой", — подчеркнули в полиции.