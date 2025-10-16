В Казахстане малый и средний бизнес получит значительные налоговые послабления в рамках поэтапного введения нового Налогового кодекса. Соответствующее решение принято по поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова на совещании Правительства, передает BAQ.KZ.

С 1 января 2026 года налоговое администрирование для микро- и малого бизнеса будет проводиться "с чистого листа". Это предполагает отмену налоговых проверок, камерального контроля, а также прекращение практики подачи в суд исков о признании сделок или регистраций недействительными.

Кроме того, пени и штрафы по налогам будут списаны при условии погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года.

Налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учет по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности. Также запланирована акция для предпринимателей по добровольному снятию с учета в налоговых органах и органах юстиции в упрощенном порядке — без проверок и контроля.

Помимо этого, из нового Налогового кодекса будут исключены излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В запретительном списке останутся лишь 44 вида деятельности, как и в действующем законодательстве.

По данным Правительства, такие меры позволят обеспечить плавный переход на новые налоговые правила и снизить административную нагрузку на предпринимателей, что в итоге укрепит позиции малого и среднего бизнеса в экономике страны.