Малый и средний бизнес пока слабо встроен в кооперацию ЕАЭС — Жапаров
Президент Кыргызстана предложил усилить локализацию совместных производств и вовлекать МСБ в производственные цепочки Союза.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что промышленная кооперация в рамках Евразийского экономического союза пока остается преимущественно сферой крупных игроков. Об этом он сказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, в рамках ЕАЭС уже запущен механизм субсидирования процентной ставки по кооперационным проектам в сфере промышленности. В дальнейшем этот инструмент планируется распространить и на проекты в агропромышленной сфере.
"Каждый промышленный проект - это новые рабочие места, технологии и реальное укрепление связи между экономиками наших стран. Это движение к единому промышленному пространству", - сказал Садыр Жапаров.
При этом Президент Кыргызстана отметил, что малый и средний бизнес пока недостаточно участвует в производственных цепочках союза.
"Однако кооперация в ЕАЭС продолжает оставаться преимущественно уделом крупных игроков. Малый и средний бизнес практически не встроен в цепочки поставок крупных предприятий Союза", - подчеркнул Жапаров.
Он также обратил внимание на необходимость локализации совместных производств в странах с небольшой экономикой.
"Локализация совместных производств на территории стран с малой экономикой практически не осуществляется", - отметил Президент Кыргызстана.
По его словам, Кыргызстан рассчитывает, что к концу года Евразийская экономическая комиссия согласует и представит странам механизм стимулирования локализации совместных производственных мощностей в государствах с малой экономикой.
