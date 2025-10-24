Департамент полиции Мангистауской области подвёл итоги работы за девять месяцев 2025 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным ведомства, в регионе отмечается устойчивая положительная динамика в сфере правопорядка. Это результат реализации идеологемы "Закон и порядок", обозначенной Президентом Касым-Жомартом Токаевым как основу стабильности и развития страны.

За отчётный период количество зарегистрированных преступлений снизилось на 15,7%, включая особо тяжкие — на 73,7%, тяжкие — на 8,1%, а средней тяжести — почти на 30%. Значительно уменьшилось число убийств, грабежей, разбойных нападений, мошенничеств, хулиганств и краж. Количество преступлений, совершённых в общественных местах, также снизилось. Все факты убийств, изнасилований и угонов автомобилей раскрыты, а общий уровень раскрываемости вырос на 2,9%.

Особое внимание уделено борьбе с интернет-мошенничеством. В регионе создано специализированное подразделение, задержаны 23 дроповода, причастные к хищениям через банковские счета. Раскрыто преступление, связанное с хищением 29 млн тенге при помощи вредоносного ПО. Полиция напоминает гражданам о важности соблюдения правил кибербезопасности — не передавать личные данные, проверять источники информации и избегать подозрительных ссылок.

Из незаконного оборота изъято более 390 кг наркотических средств, включая 4 кг синтетических веществ. Конфискованы денежные средства на сумму 1,1 млрд тенге и 176 тыс. долларов США, полученные преступным путём. Заблокировано 930 интернет-ресурсов и уничтожено 470 граффити, рекламирующих наркотики.

В сфере дорожной безопасности также наблюдаются улучшения. С начала года зарегистрировано 1195 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 68 человек, а 1742 получили травмы. Для предотвращения аварий установлено 215 камер автоматической фиксации, действуют 10 комплексов “Ekin Patrol”, 2 машины скрытого патрулирования “Oracle” и 2 дрона, контролирующих обстановку на трассах. Особое внимание уделяется профилактике наездов на животных — владельцам скота рекомендуется использовать светоотражающие элементы.

Для предупреждения правонарушений среди подростков в школах региона открыты "Жас сакшы" классы, проведено 11 обучающих семинаров. Полиция совместно с педагогами формирует у молодёжи чувство ответственности и уважения к закону. За девять месяцев зарегистрировано 93 факта семейно-бытового насилия, в области работают центры поддержки женщин и детей.

В поддержку инициативы Президента "Чистый Казахстан" полицейские активно участвуют в охране общественного порядка и борьбе с незаконными свалками. Выявлено свыше 20 тысяч административных правонарушений, ликвидировано 25 несанкционированных свалок, в бюджет взыскано 64 млн тенге.

Для удобства граждан полиция Мангистауской области внедряет цифровые решения. Сообщить о правонарушениях можно через мобильное приложение “Police 102”, портал egov.kz, а также через Kaspi и Halyk Bank. В 2025 году через эти платформы поступило 858 обращений, каждое из которых было оперативно рассмотрено.

Полиция региона продолжает системную работу по укреплению правопорядка, защите граждан и реализации идей Президента о "Справедливом Казахстане". Принцип "Закон и порядок" остаётся краеугольным камнем стабильности, безопасности и доверия общества к государству.