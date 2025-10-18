Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова завершился XIV Республиканский турнир по казахской борьбе "Qazaqstan Barysy – 2025", передает BAQ.KZ.

Соревнования, традиционно собирающие лучших борцов страны, вновь стали праздником силы, мужества и национального единства.

В этом году за звание сильнейшего боролись 43 спортсмена из всех регионов Казахстана, включая города Астану, Алматы и Шымкент. Среди участников были прошлогодний чемпион Ерасыл Кажыбаев и два обладателя титула "Әскер Барысы".

Главным триумфатором турнира стал представитель Вооружённых сил Казахстана Марат Байкамуров, известный под прозвищем "Найман". В весовой категории до 106 килограммов он одержал уверенную победу и стал обладателем золотого пояса, трофея "Тайтұяқ" и денежного приза в размере 15 миллионов тенге.

Награды победителю вручил министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов.

После церемонии Байкамуров поделился своими эмоциями.

"Эту победу я посвящаю своему отцу. Он всегда мечтал увидеть меня на этом пьедестале. Я участвую уже в третий раз: дважды терпел поражение, но сегодня судьба подарила мне золотой “Тайтұяқ”. Спасибо всем, кто поддерживал и верил в меня!", - сказал спортсмен.

Серебряным призёром турнира стал прошлогодний чемпион Ерасыл Кажыбаев (151 кг, прозвище "Кажыбай"), получивший 3,3 миллиона тенге. Бронзовый пояс и 1,08 миллиона тенге завоевал представитель Мангистауской области Нурдаулет Жарылгапов, выступающий под прозвищем "Қара бура".

Турнир, прошедший накануне Дня Республики, стал одним из самых значимых спортивных событий осени. За поединками наблюдали тысячи зрителей в зале и миллионы казахстанцев в прямом эфире телеканала "QazSport" и на платформе Kinopoisk.