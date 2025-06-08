Марат Карабаев освобожден от должности министра транспорта
Сегодня, 19:06
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Сегодня, 19:06Сегодня, 19:06
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Указом Главы государства Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности Министра транспорта Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Марат Карабаев с января 2023 года занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК.
В сентябре 2023 года он возглавил Министерство транспорта – новое ведомство, созданное в Казахстане.