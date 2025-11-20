Мариан Журавлёва завоевала золото в джиу-джитсу на Играх исламской солидарности
Сегодня, 16:01
119Фото: Нургали Жумагазы
Представительница сборной Казахстана по джиу-джитсу Мариан Журавлёва стала победительницей Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
Спортсменка завоевала золото в весовой категории до 70 килограммов.
Она одержала три победы в трёх схватках, последовательно переиграв Ясмин Арбиб (Марокко), Данию Убайд (Палестина) и Хасти Хаммуди (Иран).
