  • 20 Ноября, 16:38

Мариан Журавлёва завоевала золото в джиу-джитсу на Играх исламской солидарности

Сегодня, 16:01
Нургали Жумагазы Сегодня, 16:01
Фото: Нургали Жумагазы

Представительница сборной Казахстана по джиу-джитсу Мариан Журавлёва стала победительницей Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Спортсменка завоевала золото в весовой категории до 70 килограммов.

Она одержала три победы в трёх схватках, последовательно переиграв Ясмин Арбиб (Марокко), Данию Убайд (Палестина) и Хасти Хаммуди (Иран).

