Маркетплейсы заняли лидирующую позицию на рынке электронной коммерции Казахстана, обеспечив 84,9% от общего объема онлайн-розницы, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Согласно данным, общий объем рынка e-commerce на внутреннем рынке составил 3,16 трлн тенге, из которых 2,68 трлн пришлись на маркетплейсы. Для сравнения, предприятия розничной торговли, продающие товары через собственные интернет-ресурсы, обеспечили всего 15,1% онлайн-оборота — 476,5 млрд тенге.

Наибольший интерес потребителей на маркетплейсах вызвали телефоны и гаджеты (27,4%), бытовая техника (13,3%) и одежда с обувью (10,3%). Кроме того, активно покупались компьютеры, ПО и сопутствующие товары (5,7%).

В сегменте онлайн-услуг через маркетплейсы доминировали перевозки: доставка грузов (29,5%) и пассажирские перевозки (29,4%), а также бронирование билетов на транспорт (25%). Средний чек покупки товаров через маркетплейсы составил 17 572 тенге, услуг — 3 274 тенге.

Для компаний, реализующих товары через собственные сайты, наибольшую долю составили продажи косметики и парфюмерии (22,4%), бытовой техники (13,4%) и продукции аптек (11,8%). Средний чек в этом сегменте значительно выше: 39 179 тенге на товары и 15 243 тенге на услуги.

Развитие e-commerce в стране демонстрирует стабильный рост, при этом наблюдается четкая тенденция — маркетплейсы продолжают усиливать позиции, вытесняя традиционные интернет-магазины.