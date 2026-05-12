Маркетплейсы обяжут продвигать товары с маркировкой "Қазақстанда жасалған"
Казахстанские онлайн-площадки должны будут выделять отечественные товары в поиске и создавать отдельные разделы.
В Казахстан планируют обязать маркетплейсы продвигать товары с маркировкой "Қазақстанда жасалған". Соответствующие поправки разрабатывает Министерство торговли и интеграции РК.
Что изменится для маркетплейсов
Новые требования распространятся не только на традиционные магазины, но и на электронную коммерцию. Онлайн-площадки обяжут внедрить механизмы приоритетного отображения отечественных товаров в поисковой выдаче, а также создавать специальные разделы "Сделано в Казахстане".
По словам исполняющей обязанности министра Айжан Бижановой, пакет поправок сейчас проходит согласование с государственными органами.
Почему усиливают правила
Инициатива является частью политики поддержки казахстанских производителей. Уже сейчас в офлайн-торговле закреплена минимальная доля отечественных товаров - не менее 30% ассортимента, а с учетом программ поддержки она может достигать 50%.
При этом власти делают акцент не только на количестве, но и на размещении продукции.
"Продукция отечественных товаропроизводителей должна находиться в визуально и физически доступных местах на уровне глаз покупателя. Это так называемая “золотая полка”. Именно с нее покупатель берет товар в первую очередь", - отметила Бижанова.
Эксперимент показал рост продаж
Эффективность такого подхода подтвердил эксперимент Национального аналитического центра при Назарбаев Университете совместно с сетью Magnum.
В рамках проекта применялись простые визуальные инструменты - баннеры, стикеры и аудиообъявления с акцентом на отечественное производство.
За четыре недели продажи казахстанского сыра выросли на 20%, что значительно выше среднемирового показателя в 8%.
"Наш эксперимент доказывает, что казахстанцы готовы проявлять “экономический патриотизм”, нужно лишь помочь им сделать этот выбор", - отметила директор центра Салтанат Джаненова.
Контроль и штрафы
Министерство намерено усилить контроль за соблюдением требований. Основанием для внеплановых проверок могут стать жалобы на ограничение доступа отечественных товаров.
За нарушения предусмотрены штрафы, включая санкции за невыполнение предписаний и создание барьеров для производителей.
Параллельно разрабатываются новые изменения в законодательство. В частности, планируется ввести понятие "непродуктивного посредника" и закрепить обязанность торговых объектов предоставлять места для отечественных товаров при наличии свободных площадей.
