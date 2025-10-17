Во время выступления на форуме "Цифровая маркировка: прозрачность рынка как основа экономического роста" в Астане первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова рассказала о результатах внедрения системы маркировки в Казахстане и планах её дальнейшего расширения, передает BAQ.KZ

По её словам, за пять лет маркировка прошла путь от технологического эксперимента до эффективного инструмента регулирования и борьбы с теневой экономикой.

"Уже сегодня во всех трех группах, где введена обязательная маркировка, прослеживаются очень хорошие успехи. Комитет государственных доходов подтверждает, что значительно увеличились налоговые поступления, существенно сократился серый оборот. По табачной продукции за прошлый год было изъято нелегальной продукции на 13 миллиардов тенге. Это показывает, что наша маркировка действительно эффективна не только с экономической точки зрения, но и с социальной", — отметила она.

В ходе выступления она также рассказала о планах расширения системы: с следующего года обязательная маркировка будет введена по трём ключевым товарным группам - пивная продукция, изделия легкой промышленности, моторные масла, ювелирные изделия и рога сайгаков.

"По всем этим категориям успешно проведены пилоты, и со следующего года работу мы активно начнем. Кроме того, в проработке находятся шесть пилотных проектов: БАДы, косметика, бытовая химия, древесина, газовые баллоны и растительное масло, где субъекты бизнеса уже подтверждают высокий уровень подготовки к внедрению маркировки", — добавила спикер.

По словам первого вице-министра, система маркировки гибко масштабируется и отвечает потребностям как внутреннего, так и международного рынка.

"Во всех странах ЕС маркировка активно внедрена, обеспечивая защиту не только потребителей, но и отечественного бизнеса. Она поддерживает развитие производства, защищает внутренний рынок от контрабанды, нелегального импорта и серого оборота - ключевых факторов, оказывающих давление на бизнес", — подчеркнула Айжан Бижанова.

Работа по маркировке тесно синхронизирована с деятельностью Евразийского экономического союза и вызывает интерес у стран Центральной Азии, открывая возможности для трансграничного обмена данными и взаимного признания маркировки. Министерство торговли продолжит координацию процесса, сохраняя баланс интересов между государствами.