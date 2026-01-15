Акция организована по инициативе Объединенной социалистической партией Венесуэлы (PSUV) в столице Каракасе.

Манифестанты несли плакаты с изображениями Мадуро и бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.

Участники акции потребовали незамедлительного освобождения Николаса Мадуро и его супруги.

В Каракасе также прошел мотопробег в поддержку Мадуро, в котором приняли участие тысячи байкеров.

Напомним, в ночь на 3 января, около 02:00 по местному времени, жители Каракаса услышали серию мощных взрывов и звуки низколетящих самолетов. Венесуэльские власти немедленно обвинили Вашингтон в нанесении ударов по гражданским и военным объектам в разных регионах страны.

Президент США Дональд Трамп утром подтвердил, что против Венесуэлы была организована крупномасштабная атака, в ходе которой Мадуро и его супруга схвачены и вывезены за пределы страны.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что в отношении Николаса Мадуро и Силии Флорес выдвинуты официальные обвинения. Среди них: наркотерроризм, заговор с целью ввоза кокаина в США, хранение и сговор о хранении автоматического оружия и разрушительных устройств против Соединенных Штатов.

Фото: Анадолу

Венесуэльское правительство немедленно осудило действия США как грубое нарушение суверенитета и призвало международное сообщество дать жесткую оценку произошедшему. Реакция мировых столиц разделилась. Ряд стран резко осудила атаку, в то время как другие государства высказались в поддержку Вашингтона или воздержались от комментариев.

Фото: Анадолу

5 января вице-президент и министр нефти Венесуэлы Делси Родригес в понедельник официально принесла присягу в качестве временного президента после того, как в минувшие выходные президент Николас Мадуро был захвачен в ходе операции США. "Я клянусь командиром Уго Чавесом", — заявила Делси Родригес перед Национальной ассамблеей Венесуэлы в столице Каракасе, выразив сожаление захватом Мадуро и его жены Силии Флорес.