Маршрут «Нурлы жол – Аркалык» решили не закрывать в августе
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Пассажирский поезд №225/226 сообщением «Нурлы жол – Аркалык» продолжит курсировать до конца 2026 года. Такое решение приняли в АО «Пассажирские перевозки» после оценки пассажиропотока и обращений граждан.
Изначально поезд запустили в тестовом режиме до конца августа. Однако спрос оказался достаточным для продления маршрута.
«Рассмотрев обращения граждан и учитывая фактический спрос, принято решение продлить его курсирование до конца текущего года», – сообщил председатель правления АО «Пассажирские перевозки» Ануар Ахметжанов.
Поезд будет ходить через день.
В составе – три купейных и три плацкартных вагона RWS Wagon 2024 года выпуска. За один рейс поезд сможет перевозить более 250 пассажиров в одном направлении.
В вагонах предусмотрены спальные места, индивидуальное освещение, USB-порты и розетки. На маршруте также работает спутниковый интернет Starlink.
Поезд делает остановки в том числе на станциях Нурлы жол, Жалтыр, Атбасар, Жаксы, Есиль, Державинская и Аркалык.
Билеты можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в железнодорожных кассах.
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