Маршрут «Нурлы жол – Аркалык» решили не закрывать в августе

Пассажирский поезд №225/226 сообщением «Нурлы жол – Аркалык» продолжит курсировать до конца 2026 года. Такое решение приняли в АО «Пассажирские перевозки» после оценки пассажиропотока и обращений граждан.

Изначально поезд запустили в тестовом режиме до конца августа. Однако спрос оказался достаточным для продления маршрута.

«Рассмотрев обращения граждан и учитывая фактический спрос, принято решение продлить его курсирование до конца текущего года», – сообщил председатель правления АО «Пассажирские перевозки» Ануар Ахметжанов.

Поезд будет ходить через день.

В составе – три купейных и три плацкартных вагона RWS Wagon 2024 года выпуска. За один рейс поезд сможет перевозить более 250 пассажиров в одном направлении.

В вагонах предусмотрены спальные места, индивидуальное освещение, USB-порты и розетки. На маршруте также работает спутниковый интернет Starlink.

Поезд делает остановки в том числе на станциях Нурлы жол, Жалтыр, Атбасар, Жаксы, Есиль, Державинская и Аркалык.

Билеты можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в железнодорожных кассах.