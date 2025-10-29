В курортной зоне Бурабай патрульные полицейские предотвратили возможную трагедию, спасши жизнь водителю и двум его пассажирам, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл на трассе Щучинск – Бурабай, где во время дежурства сотрудники роты патрульной полиции Бурабайского района Бауыржан Галымов и Аян Кангожин заметили автомобиль, который двигался неуверенно: машина то снижала скорость, то выезжала на встречную полосу, а затем задела бордюр. Несмотря на звуковые и световые сигналы, водитель не реагировал, что заставило полицейских действовать незамедлительно. Они обогнали автомобиль, остановили встречный поток транспорта и сумели безопасно остановить машину, предотвратив возможное ДТП.

В салоне находился 60-летний мужчина и двое несовершеннолетних пассажиров. Как выяснилось позже, водителю внезапно стало плохо — у него закружилась голова и резко ухудшилось самочувствие. Патрульные немедленно вызвали скорую помощь и, следуя инструкциям медиков, оказали мужчине первую доврачебную помощь до прибытия врачей. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали у него предынсультное состояние. По словам медиков, именно своевременные действия сотрудников полиции помогли избежать тяжёлых последствий.